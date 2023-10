Natalia Fava habló por primera vez y contó todo sobre su separación de Santiago Almeyda

Hasta que hace unos meses se separaron, cuando ella descubrió una infidelidad de Almeyda . En ese momento, Natalia no quiso hablar de la noticia y si bien apareció en Mañanísima, se negó a hablar del tema. "Estamos cada cual por su lado y lo único que voy a decir es que estamos bien. No es ninguna crisis, estamos bien así como estamos", dijo en aquella oportunidad

NATALIA FAVA.mp4 Natalia Fava rompió el silencio en una nota con Tomás Dente. El adelanto del reportanje que se verá el 28 de octubre.

Ahora que el tiempo paó y curó un poco las heridas, Natalia Fava rompió el silencio en un reportaje que le realizó Tomás Dente para el programa Entre Nos, que saldrá al aire el sábado 28 de octubre, por la pantalla de Canal Net. Si bien todavía falta una semana para poder verlo, en la tarde del viernes 20 de octubre pasado salió a la luz un adelanto de las declaraciones de Fava.

"Fui a varios lugares, estaba con mi familia, pero había lugares donde había estado con él, yte acordás el momento, el café, qué habíamos hecho, para donde fuimos... es inevitable", comenzó compartiendo Fava. Pero luego afirmó: "Lo bueno es poder recordarlo bien, empezar a recordarlo bien y no con esa cosa de rencores ni nada. Eso es lo que trato de hacer día a día", se la ve diciendo a la empresaria textil

EL DOLOR DE NATALIA FAVA

Sobre la posibilidad de sentarse a tomar un café con su ex marido, Natalia sentenció: "Ahora no, todavía no... No, no puedo porque está todo muy reciente. Todavía duele, entonces no sé, por ahora no". Entonces Tomás Dente le sugirió: que "hay que respetar esos momentos".

"Yo creo que sí... Ha venido la mamá a verme varias veces. Pero bueno, también a veces le he pedido distancia, porque ver a ella es recordar montón de cosas o que me movilicen otras... Viste, la mamá siempre trata de unir, ella me quería mucho a mí, así que siempre trata de decir algo, y yo trato de evitar un poco ese tema, para poder sanar un poco más rápido", expresó Natalia Fava en el adelanto del reportaje que se verá la semana próxima.