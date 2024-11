Nathy Peluso se puso picante con Susana Giménez por Luis Miguel

“No, no, somos amigos”, respondió Susana, esquivando la pregunta con humor, pero Peluso, lejos de quedarse conforme, insistió: “Susana… hubo unas papas fritas ahí”. Al final, entre risas y tras los ruegos de la artista para que dijera la verdad, Susana confesó que “hubo un beso por ahí… era una belleza”.

Susana 1.jpg Susana Giménez y Luis Miguel

Nathy Peluso contó cómo fue su infancia

A lo largo del programa, la charla incluyó también momentos de introspección. Susana Giménez aprovechó para preguntarle a Peluso sobre su infancia y su experiencia de migrar a España, marcada por la crisis económica en Argentina. “Fue una batalla total, pero gracias a Dios aprendí de mis padres a ser laburante”, explicó Nathy, quien describió el esfuerzo que su familia tuvo que hacer en aquellos primeros años. “Mis viejos laburaron hasta que yo la pegué y gracias a Dios pudimos tener una situación mejor”, agregó con emoción.

Nathy también compartió detalles sobre sus primeros pasos en la música y cómo, desde muy pequeña, sintió la necesidad de expresarse artísticamente. Recordó con humor y algo de nostalgia cómo cantaba y bailaba frente al espejo o recitaba poesías en la calle, esperando recibir una ayuda económica que casi nunca llegaba. “Canté y escribí poesía en la calle, y la verdad que la gente no me ayudaba, no me tiraron ni un peso”, confesó entre risas, dejando en claro que sus comienzos no fueron fáciles y que su éxito actual es fruto de mucho trabajo y perseverancia.