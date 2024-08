Nicole Neumann reveló las diferencias del embarazo de Cruz Urcera con el de sus hermanas

A pesar de su experiencia previa, Nicole confesó que enfrentó los mismos miedos y ansiedades con cada uno de sus partos. "Tuve los mismos miedos con los cuatro partos, con los cuatro bebés, porque cada experiencia es diferente. Es algo nuevo para el cuerpo, no sabés si reacciona distinto o no, es un bebé nuevo, una vida nueva, con su nueva vulnerabilidad", expresó la modelo, enfatizando que, aunque pueda parecer que se siente más segura, la realidad es que cada embarazo trae consigo una serie de incertidumbres.

En particular, Nicole mencionó que ha sido especialmente cuidadosa con Cruz, dado que nació en invierno. "Lo cuido como oro, tengo pánico, lo tuve en invierno y tengo miedo con las pestes, con que me lo toquen, con que se laven las manos. Todo nuevo viste", comentó, subrayando las precauciones adicionales que toma en esta nueva etapa.

Un aspecto interesante que destacó Nicole fue la diferencia que notó entre sus embarazos de niñas y el de un niño. "Lo único diferente fue la panza de mujer, varón que es creer o reventar. Te juro que es distinto", explicó. Cuando Stephanie Demner le preguntó si se había sentido más linda durante el embarazo de Cruz, Nicole respondió: "Me lo decía la gente, me lo remarcó mucho. Lo que sí noté en el cuerpo es que la panza está más adelante, la forma es distinta. Pero me sentía igual de mal".

Indiana 1.jpg Nicole Neumann y Cruz

Nicole Neumann habló del rol de Manu Urcera en el parto de Cruz

Más allá de sus experiencias personales, Nicole Neumann también habló del rol de Manu Urcera como padre primerizo. "Se la bancó como un rey, estuvo todo el tiempo agarrándome de la mano... Ahora le copa hacerle provechito, le gusta cambiarlo y el baño lo hace él que es su momento", contó con cariño, reflejando el entusiasmo y compromiso de Urcera en su nuevo rol.

Este nuevo capítulo en la vida de Nicole Neumann no solo muestra su evolución como madre, sino también cómo enfrenta cada desafío con la misma dedicación y cuidado, a pesar de la experiencia acumulada. Su honestidad al hablar sobre los miedos y emociones que acompañan la maternidad, incluso después de haber sido madre en tres ocasiones anteriores, es un recordatorio de que cada embarazo es único y que las dudas y temores siempre estarán presentes.