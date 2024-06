Nos ilusionamos: Emilia Mernes y Duki no se casan

Emilia Mernes y Duki no se casan

Emilia Mernes y Duki habían sido noticia en la última semana en medio de los fuertes rumores de boda entre los famosísimos cantantes. Sin embargo, en las últimas horas fue Pepe Ochoa en su programa de streaming "Bondi" quien desmintió la información y aseguró que tal boda no ocurrirá y explicó los motivos por el que se vio al cantante en Armani.

Sin embargo, todo quedó en un fuerte rumor que en menos de 48 horas se esfumó. "Duki y Emilia no se casan. Yo no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias, yo simplemente cuento lo que me pidió esta persona", dijo el panelista en su programa de streaming.

Y agregó: "A ellos los están buscando de todos lados y quieren aclarar la situación".

"Si existió la situación de Duki en Armani. Él fue a Armani a pedir un traje a medida para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Mauro y Emilia están invitados y, obviamente, van a ir al casamiento, pero eso no tiene que ver con un casamiento próximo de ellos, que siguen de novios y están felices", aclaró Ochoa, que aseguró que una primera fuente le pidió que aclarara la situación.

Oriana 2.jpg

Enamorados

El noviazgo comenzó a mediados de 2021 y tras varios meses de rumores fue la cantante que se encargó de confirmar la noticia en su cuenta de Twitter. Emilia lo confirmó a su manera y compartió dos tuits haciendo referencia al posteo de su novio: “Toy como para gritarle al mundo que te quiero“ y “Se hace la sorprendida”, había publicado en ese entonces.

La relación habría comenzado a mitad de este año cuando trabajaron juntos en el hit “Como si no importara”, que ya acumula más de 190 millones de reproducciones de YouTube.