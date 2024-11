¿Nuevo novio de Ricky Martin? Es modelo y tiene 23 años menos

Ambos artistas se han declarado abiertamente homosexuales. Además, oficialmente ambos artistas están solteros en este momento, aunque se han visto involucrados en especulaciones de noviazgos y citas, como informó el medio Primera Hora.

A la gala realizada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles también asistieron Kim Kardashian, Cara Delevingne, Blake Lively y Javier Bardem.

image.png

Quién es Troye Sivan, el posible nuevo novio de Ricky Martin

Troye Sivan es un cantautor, actor, modelo y diseñador nacido en Johannesburgo, Sudáfrica en 1995. Tuvo su auge en popularidad durante el año 2014, cuando llegó al número 5 del Billboard 200 de Estados Unidos por su tercer EP TRXYE.

image.png

Cuando tenía dos años su familia emigró a Perth, Australia. Actualmente vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Su padre es un agente de bienes raíces y su madre es ama de casa.

En septiembre de 2012, comenzó subir vídeos a YouTube. Para el momento en el cual publicó su primer vídeo, su canal había acumulado 27.000 suscriptores desde que se había unido en octubre de 2007. Desde agosto de 2016, cuenta con más de 4 millones de suscriptores y más de 260 millones de visitas. Su canal de YouTube es el cuarto canal con más suscriptores en Australia, después de HowToBasic, Planet Dolan y iggyazaleamusicVEVO. Su vídeo The 'Boyfriend' Tag, realizado junto con el también youtuber Tyler Oakley, le valió un Teen Choice Award en la categoría de "Mejor colaboración web".

Su segundo álbum de estudio, Bloom (2018), alcanzó el top cinco en Australia y Estados Unidos. Su sencillo principal, "My My My!", se convirtió en el segundo sencillo número uno de Sivan en la lista Dance Club Songs de Billboard. En 2020, publicó el EP In a Dream. En 2023, publicó un tercer álbum, Something to Give Each Other, el 13 de octubre. Dos sencillos del álbum, «Rush» y «Got Me Started», fueron lanzados en julio y septiembre, respectivamente.

El polivalente Sivan también tiene un historial de actuación: interpretó al joven Logan en X-Men Origins: Wolverine (2009) y protagonizó el personaje principal en la trilogía cinematográfica de Spud (2010-2014). En 2017, se convirtió en el ganador más joven en recibir un Premio GLAAD Stephen F. Kolzak. En 2018, recibió una nominación al Golden Globe a mejor canción original por "Revelation", de la película Boy Erased, en la que también tuvo un papel secundario. Desde entonces ha protagonizado la película Three Months (2022) y la serie de HBO The Idol (2023).