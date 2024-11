Espectáculos La Mañana Pampita Pampita dio la cara y contó cómo son las grabaciones que tiene su ex suegra

La modelo se refirió a los dichos que tuvo la madre de Roberto García Moritán días atrás.







A casi dos semanas de haber anunciado su separación de Roberto García Moritán, Pampita sigue dando de que hablar con respecto al escandaloso tema. En tal sentido, la top model reconoció que mantuvo una áspera conversación con su exsuegra.

A propósito de las críticas que recibió por parte de la mamá de García Moritán, Lucila Fernández Llanos, Carolina Ardohain intentó mostrarse calma. “Me pongo en su lugar de mamá, la entiendo”, indicó en diálogo con LAM. “¿Qué te pasó cuando viste hablar a tu exsuegra de vos públicamente?”, quiso saber Ángel de Brito. “No me pasa nada, no me meto, que cada uno diga lo que quiera”, replicó la conductora, con la frontalidad que la caracteriza.

En tal sentido, la presentadora televisiva agregó: “La verdad la conocemos Robert y yo, mucha gente cercana nuestra no la sabe y no tengo por qué decírsela”. “Ella dice ‘tengo grabado las cosas feas que me dijo’”, insistió de Brito. “Es que yo enojada te digo... no me guardo nada”, sentenció Pampita sin prurito a la hora de reconocer su tenso vínculo con Fernández Llanos. La mujer había salido a contar que tiene grabaciones comprometedoras de la modelo.