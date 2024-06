Pedro Alfonso reveló cuál es la mujer que le gusta desde antes de conocer a Paula Chaves

paula-chaves-pedro-alfonso.png Pedro Alfonso recordó uno de los mayores errores que cometió en el inicio de su relación con Paula Chaves.

La anécdota que recordó Pedro Alfonso de Paula Chaves

“Yo una vez, cuando empezó nuestra relación con la señora esposa, Paula Chaves, cometí un error y caí en una de las peores trampas que me hizo mi mujer. Cuando empezamos la relación me dice ‘¿a vos quién te gusta del ambiente?’, como si fuera un juego”, introdujo Pedro Alfonso al tema sobre el conflicto que arrastra con su mujer hasta el día de hoy.

El productor confirmó que le habló con la verdad a su esposa y que ese fue el peor error que cometió por decirle el nombre de una mujer, que le había gustado del mundo del espectáculo. “Yo contesté como un boludo y mi respuesta… Fue una de tus compañeras del teatro actualmente”, le contó a Fonzi.

Quién es la mujer que le gusta a Pedro Alfonso, que generó molestias en Paula Chaves

Pedro recordó la respuesta que le dio a Paula y terminó con la intriga que tenían sus compañeros y su invitado. “‘Ah, sí, me parece linda Sabrina Garciarena’, y hasta el día de hoy… No sé si te puedo ir a ver por eso. Yo cometí el error”, le explicó el actor a Tomás sobre el motivo por el cual no podría ir al teatro a ver su obra.

“Pero aparte Sabri está hace años con Germán (Paoloski)”, le comentó una de las panelistas, minimizando la situación para que Chaves ya no se preocupe por el amor platónico de Pedro. “Nah, era ¿quién te parece linda?”, sostuvo Pedro revelando por qué dijo el nombre de Sabrina.

La luna de miel de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Sin lugar a dudas una de las parejas más consolidadas y queridas del mundo del espectáculo en la Argentina es la que conforman Paula Chaves y Pedro Alfonso. El actor y la conductora se conocieron en ShowMatch y forjaron una relación que ya lleva más de diez años y que tuvo como resultado a tres hijos.

Tanto es así, que ahora Pedro y Paula decidieron tomarse unos días para ellos solos, y hacer un viaje como pareja, sin sus hijos. Es que la pareja viajó a Montevideo para hacer su obra “Misterio en la cabaña” junto al elenco y se trata de un viaje sin sus hijos, algo inédito para ellos.

“Luna de miel en Montevideo… después de 10 años, nuestro primer viaje ‘solos’”, escribió Paula Chaves en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos de su viaje por la capital del país vecino uruguayo.