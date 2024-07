Pitty La Numeróloga contó por qué es clave vivir con el ombligo tapado

En su cuenta oficial de Instagram, @pitty_la_numerologa, donde tiene casi 900 mil seguidores, la especialista compartió un video donde contó como cuidarse de las energías: “Te quiero enseñar protecciones que tenés que tener cuando vas a esos lugares con energía media intensa”.

Embed - Pitty, la numerologa on Instagram: " PROTECCIONES Hoy te quiero enseñar protecciones que tenés que tener cuando vas a esos lugares con energía media intensa. La primera es taparte el ombligo ¡Sí señores! porque de repente hay mucha energía y vos podes chupar toda esa energía. Si no podés taparte el ombligo o te olvidaste, así te ponés la mano en el ombligo sin que nadie se de cuenta. Cuando llegas a ese lugar donde la vibras están raris, te vas a imaginar un círculo dorado y blanco que van a permitir no dejar que pase ninguna vibra rara, automáticamente tu alma, tu energía, va a estar protegiéndote. Y la cuarta es que si no pudiste evitar protegerte de las energías medias raras, lo que vas a hacer es cuando llegues a casa, te vas a lavar mucho las muñecas con agua bien fría y vas a hacer una oración, un padre nuestro, un ave maría, lo que vos creas, no importa la religión. Contame cuál de estas protecciones te copan para incorporar a tu vida. #pitty #pittylanumerologa #proteccion"