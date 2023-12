Pitty La Numeróloga habló como nunca de su escandalosa separación

Durante los últimos días, se conoció la noticia de que Pitty La Numeróloga y José María Zozaya , su marido durante 18 años, estarían divorciándose en medio de un escándalo legal. Ahora, la especialista en números habló por primera vez al respecto y fue durísima contra su ex pareja en medio del duelo por el fallecimiento de su papá.

La mediática habló con LAM donde se abrió y contó toda la intimidad de su separación y expresó sobre el difícil presente que atraviesa: "Un torbellino este año. Me robaron empleados, después de eso estuve enferma, después fui acusada de una cosa que me avasalló la vida, se murió mi papá, y en el medio de eso, cuestiones familiares que van a pasar pronto. La vida misma".

Luego, Pitty, cuyo nombre real es Verónica Laura Asad, también dijo: "La guita me dejó sola. La plata es lo peor que te puede pasar. Agradezco las bendiciones, soy una persona muy trabajadora y me gané todo lo que tengo. Pero tenés que entender que las personas que tenés cerca, a veces se marean".

"En cuanto a la cuestión familiar, mi exmarido va a ser siempre el papá de mis hijos y mi familia, y eso se va a resolver porque si son cuestiones económicas, era solo esperar solo que se muriera mi papá, no me dejó ni siquiera llorarlo. Me torturó mientras mi papá agonizaba en un hospital", confesó angustiada la numeróloga.

"No importa eso, ya está, mi papá no existe más, y él va a tener todas las cuestiones económicas que necesita. Yo toda la vida trabajé, ahora es seguir para adelante y todo va a pasar, todo va a estar bien", aseguró.

Por último, señaló: "Mi marido, 18 años fue una excelente persona y me acompaño un montón. Yo no tenía una mala intención, pero cuando se te está muriendo tu papá, es el límite. Me defendí como pude".