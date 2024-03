Por qué Agostina se separó de su novia a días de haber salido de Gran Hermano

Acompañada por la ex GH, Romina Uhrig, con quien se muestra cada vez más cercana, Agos confirmó que afuera vio cosas de su pareja que no le gustaron y que por eso decidió terminar su noviazgo de 4 años.

En ese interín, Nancy Pazos añadió: “Estamos hablando de una noche de sexo, nadie habla de una relación”. Eso motivó a Pía a esgrimir: “Acaba de salir y… ¿te dejó tu novia?”. A raíz de la insistencia, Agostina atinó a responder escuetamente: "No, se terminó”.

A los segundos, la ex agente juntó oxígeno y se lanzó a describir las razones que tallaron en la determinación conclusiva de su novia y contó: "(Mi pareja) no soportó que esté ahí, la exposición. Pasaron cosas que no me gustaron".

La vida de Agostina Spinelli luego de haber renunciado a su participación en Gran Hermano

Tras su escandalosa salida de Gran Hermano, los problemas se agigantan a cada minuto para Agostina Spinelli. Su retirada voluntaria en la madrugada del lunes no se constituyó en el único contratiempo, porque acaba de sumar un revés muy duro, que se remite a su privacidad.

La ex agente de policía padeció, según sus palabras, el temor, y pavor, de las amenazas que le habría expresado Furia. Luego, intentó radicar una denuncia ante las autoridades judiciales, lo que originó una negociación con el canal y la producción del programa, que llegó hasta el acuerdo de la entrega de una casa, según lo informado por Yanina Latorre en LAM.

Y ahora, Agostina sufrió los embates de semejante experiencia en el ciclo más famoso de la televisión argentina, dado que reconoció que su novia optó por finalizar de manera definitiva su pareja. Un golpe al corazón que decidió hacer público en su reciente visita al programa A la Barbarossa.