Por qué Jimena Barón se separó momentáneamente de su novio

En las últimas horas, Jimena Barón fue víctima de fuertes rumores de separación de su pareja, Matías Palleiro, luego de que este se fuera de viaje por su cuenta, por lo que la actriz y cantante se vio obligada a salir a aclarar las cosas.

Luego de que la actriz comenzara a publicar distintos momentos de su rutina en la última semana donde se estuvo dedicando tiempo a ella misma, en distintos medios comenzaron a especular con que había sufrido una ruptura sentimental. Sin embargo, lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram para desmentirla: "Mi marido precioso está en Miami haciendo negocios, lo cual me alegra muchísimo porque yo no quiero trabajar. Solo quiero que se haga rico, que me haga un pibe y esperarlo en casa con pan casero".

Además, aprovechó para mostrar su molestia frente a las especulaciones que se generan siempre que su novio se va del país sin su compañía: "Me llama la atención igual como cada vez que estamos separados muchos flashean separación, y me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias además de la vida en pareja. Aprovecho y no solo recomiendo, sino que confirmo que es la clave del éxito".