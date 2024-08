Por qué los hermanos Tomás y Fer Dente están peleados y no hay marcha atrás

“Soy cuidadoso de no hablar de más, porque somos dos. Sí me gusta hablar por el tema de los mandatos”, aseguró el conductor de Noche al Dente. Además, criticó la opinión de José Hernández por afirmar que los “hermanos debían ser unidos” en el clásico libro Martín Fierro. “Me parece que era hijo único, porque está todo bien, pero a veces no va con tu hermano”, explicó en tono irónico.