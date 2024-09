Por qué Marcela Tauro está enamorada de Adrián Suar: "Hay romance"

Lo cierto es que mientras Santiago explicaba que el Chueco será una de las figuras homenajeadas de la próxima gala, que se realizará este lunes, por los 30 años de su productora de ficción PolKa, paradójicamente hoy sin actividades, Marcela Tauro -quien está ternada como mejor columnista- deslizó a viva voz "Ay... a ver si me lo engancho", ante el asombro de Del Moro que le preguntó si estaba hablando realmente de Suar, a lo que la periodista no tuvo vergüenza alguna en confesar "¡Me encanta!".

Adrián Suar.jpg Adrián Suar, el hombre que le encanta a Marcela Tauro.

En tanto, mientras aseguraban que esas declaraciones eran todo un título, la periodista reaccionó y le pidió a Santiago del Moro, que estará al frente de la conducción de la gala de premiación: "pero vos no digas nada, porque vos sos capaz de decir ahí arriba del escenario...", a pesar de que el rubio se ofreció para hacerle "la segunda". "Le decís 'sos el amor de mi vida' Adrián", le aconsejó entonces Del Moro, entre sorprendido y divertido, al tiempo que Tauro -experta conocedora del medio- aseguró: "Él me la sigue. Con tal de hacer prensa, me la sigue".

"¡Qué linda pareja!", insistió entre tanto Maju Lozano todavía sorprendida por la confesión de su compañera, pero Tauro terminó reflexionado dubitativa: "No sé si sería linda, porque somos los dos del medio... dos con maquillaje. Aparte arianos los dos". Y aseguró que se dio cuenta que está "en una etapa como Edith (Hermida)". "No estoy para un touch and go", concluyó firme.

Revelan el día que Marcela Tauro fue infiel y cómo la descubrieron

Marcela Tauro es una de las mujeres que más saben sobre el mundo del espectáculo. Aunque suele ser reservada con su vida privada, hace un tiempo atrás en Intrusos, la periodista no pudo resistirse a compartir una anécdota que dejó atónitos a sus compañeros. Todo comenzó cuando Mica Vázquez reveló los detalles de infidelidades que había sufrido con Fernando Gago, generando un debate en el programa.

Marcela Tauro 1.jpg

En medio de la discusión, Tauro sorprendió al contar su propia experiencia: "La infidelidad es complicada... yo duré una semana porque mezclé los nombres, imaginate". Con estas palabras, la periodista logró captar la atención de todos, incluida Flor de la V, quien, entre risas, comentó: "Es que la Tauro parece chica pero ha vivido...".

Sin desvelar detalles ni revelar nombres, Marcela Tauro dejó en claro que este episodio ocurrió en su juventud, en una etapa más despreocupada de su vida. "Yo duré una semana", confesó nuevamente Tauro, generando la intriga de los presentes. La anécdota se remonta a un tiempo atrás, cuando la periodista aún estaba en pareja con Martín Bisio.

"Yo duré una semana en una situación así, donde salí con dos al mismo tiempo. Duré una semana porque mezclé los nombres así que imáginate. Fue hace mil años, cuando era irresponsable", reveló entre divertida y avergonzada la periodista de Intrusos. Esta relación paralela que tuvo la periodista se dio tiempo atrás, previo a su último noviazgo conocido, sin embargo, la panelista no quiso dar nombres.

Marcela Tauro.jpg

Actualmente, Marcela Tauro está soltera, desde su separación con Martín Bisio. No obstante, en una reciente entrevista con Ciudad Magazine, la panelista reveló que está disfrutando de su soltería: "Estoy tranquila así, me invitan a salir, pero estoy en una etapa de tranquilidad. Estoy en un buen momento". Ante la insistencia sobre su estado civil, la periodista respondió con picardía: "El título te lo dejo a vos".