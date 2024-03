Por qué Morena Rial se calentó con Ventura después de que confirmara su embarazo

Qué dijo Morena Rial de Luis Ventura

“¿Un hermanito para Francesco? ¿V a ser mamá?”, la indagó Matías Vázquez al encontrársela. Morena Rial le respondió con un comentario muy ácido: “La verdad que confirmaron cosas que no tendrían que haber confirmado”.

"Las madres esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo porque uno nunca sabe qué puede pasar, yo hace un año y medio perdí un bebé y tengo que esperar tiempo prudencial para decirlo”, expresó en Socios del Espectáculo, visiblemente enojada.

“Un infeliz vino a confirmar las cosas que no tiene por qué confirmar. Gente que no tiene por qué, me respetó y él, que tendría que haberlo hecho, no me respetó”, le recriminó Morena a su tío postizo.

“Es un pelotudo acelerado que por un minuto de fama lo hizo o porque no tenía ninguna noticia tiró esa bomba. No tiene por qué, yo no estoy ni siquiera de tres meses”, explicó la actriz sobre su embarazo.

“Estoy enojada con Luis, es como una traición, es más, le dije ‘no hables’ y ahí está. Aparte creo que lo tiene que confirmar una madre, el padre o de última Francesco, mi hijo”, se despachó la hija de Jorge Rial contra Ventura.