Por qué Moria Casán no quiere volver a trabajar con Marcelo Tinelli

Moria reconoció que recibió un llamado con el ofrecimiento de regresar al jurado del certamen y ella expuso que tuvo que declinar la proposición. “Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. No conozco a mucha gente”, remarcó en Intrusos. Con una cuota de humor ácido, dio a conocer el motivo de su negativa: “Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa”.

Sin filtro, dio su justificación para negarse a participar de programa televisivo y recordó su paso por el Bailando. “No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Todos los memes que hay en TikTok, se siguen... Siguen trabajando con mis peleas”, admitió.

moria.png Moria Casán dijo que no piensa volver a la tele y tampoco tiene deseos de regresar como jurado de Marcelo Tinelli.

Con qué famosa se amigó Moria Casán tras años peleada

Moria Casán es una de las figuras del mundo del espectáculo más reconocidas del país. A pesar de ser muy querida en el medio, su particular sentido del humor le ha traído problemas con algunos de sus colegas, en especial con una de ellas. A varios años de algunas de sus peleas, la actriz dio a conocer que se reconciliaron.

“¿Cómo estás con Nacha? ¿Hablaste con ella? ¿Siguen peleadas?”, le consultó Pampito en Intrusos. “No, nos amigamos. En esto no hay pelea, yo no me peleo fuerte con la gente, me peleo en el momento. No vivo pensando ni en el reencuentro ni en el rencor, no tengo rencor, no existe”, contó la humorista, luego de resolver sus problemas con la actriz.

Qué dijo Moria Casán de Susana Giménez

Además, habló de las bromas que ha hecho de Susana Giménez en el último tiempo. "Yo soy humorista, elegida la capocómica argentina. ‘Qué opinas de Susana que está haciendo retiro impositivo en vez de espiritual?’, eso no es meterme con Susana, eso es un chiste y el que no tiene humor tiene una tara en el espíritu”, aclaró.

moria portada.jpg Moria Casán.

Al ser consultada sobre una posible invitación al nuevo programa de la diva, exclamó: “No creo que me inviten, pero si me invita por qué no”. “El otro día me encontré con la secretaria de Susana y me dice que ella dijo siempre que nunca había tenido una mejor compañera que yo. Hicimos algo hermoso juntas en los ’80”, reconoció.

“Ella siempre se quedó anclada en los ’80 y ella considera que a través del humor, la gente la ha castigado. La verdad que yo no la he castigado con el humor, sino que digo cosas. Incluso una vez que le dije ‘cornuda millonaria’ me invitó al programa y estábamos matándonos de risa”, explicó.

“Lo que pasa es que es una mujer más conservadora con respecto a un montón de cosas, elige otra vida. Susana está fuera del radar, es la única estrella mega millonaria que tenemos que puede darse el gusto de no trabajar. Tal vez extraña esta cosa hermosa arengada de amor que tenemos los argentinos, que es el lugar donde ella se hizo”, sostuvo Moria.