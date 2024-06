Por qué Pampita ama los grupos de WhatsApp

"Yo sin el chat de mamis no puedo existir. Alguien que trabaja como yo no me enteraría de nada", confesó Pampita, subrayando la relevancia de estos grupos en su día a día. La modelo y madre de cuatro hijos reconoció que, sin esta herramienta, sería casi imposible mantenerse al tanto de las actividades y necesidades escolares de sus hijos. "Realmente no sé cómo se hacía antes sin el chat de mamis", añadió con una sonrisa, sorprendiendo a Maugeri con su sinceridad.