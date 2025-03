Que dijo el hijo de Esteban Lamothe cuando le preguntaron por Guillermo Francella

"No. No lo banco mucho, no lo veo", respondió sin filtros el niño. "¿Por qué no lo bancás?", quiso saber el conductor. Mirando con complicidad a su papá, Luis contestó canchero: "Tuvo un par de bardos que no... (me gustaron)".

Finalmente, el niño contó que no suele ver las ficciones en las que actúa su papá pero que sí miró Envidiosa y le gustó. Durante este rodaje, Lamothe conoció a Débora Nishimoto, su actual novia.

La relación entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto nació durante las grabaciones de Envidiosa, la serie de Netflix que fue todo un éxito este verano. Desde que hicieron pública la relación meses atrás, ambas partes comparten algunos detalles de su vínculo en las redes sociales y en más de una ocasión, Esteban habló a fondo de lo que siente por su novia.

En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez) el actor contó cómo es la relación con su hijo y los planes a futuro que tienen. Catalina Dlugi, la conductora del programa, le recordó las declaraciones que hizo en su programa de streaming: “Hace muy poquito dijiste algo muy tierno, contaste que desde los cinco años sos una especie de novio eterno, que no es que no te gusta estar solo, pero que te gusta estar de novio”. Lejos de arrepentirse de sus propias palabras, aseguró: “Me gusta compartir la vida con las personas, con mis amigos, tengo una vida social muy activa. Me gusta el amor, me gusta mucho amar y que me amen y me parece que en la vida lo más lindo es eso, entonces siempre le di mucho lugar”.

“Es una cosa importante para mí enamorarme, conocer a una persona y ver el mundo con esa persona, que me modifique, que me potencie. Si una pareja no te potencia no tenés que estar con esa persona, uno puede salir una noche y estar con cualquier persona, pero para que sea tu pareja y la persona que te acompaña en la vida tiene que tener mucho amor y que aporte algo nuevo a tu mundo”, continuó contando Esteban.

“Estuvimos varios meses trabajando y todo ese tiempo nos conocimos. Yo estaba de novio y era evidente que no iba a pasar nada entre nosotros, pero también al mismo tiempo nos íbamos conociendo y pasó un montón de tiempo, como siete u ocho meses”, contó acerca de cómo era su vínculo con Débora durante las grabaciones de la primera y segunda temporada, que se hicieron al unísono. “Eso fue muy lindo porque nunca me había acercado a una persona tan lentamente y cuando finalmente estas con esa persona ya la conoces mucho“.