Qué dijo Moria Casán sobre el romance de Sofía Gala y Fito Páez

La madre de Sofia Gala hizo referencia al vínculo que habría iniciado con el cantante.

En el fin de semana Fito Páez sorprendió en la redes sociales con un mensaje amoroso que le envió a través de las redes sociales a Sofía Gala, hija de Moria Casán , con motivo de saludarla por su cumpleaños. “¡Feliz cumpleaños, Sofía Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo”, le escribió. Sin espacio a la duda, Sofía sentenció: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

Luego del revuelo mediático que se formó, la exvedete habló en el pase de su programa La mañana con Moria sobre la situación. "No hablo con Sofía. Me ladra", dijo en tono de risas cuando fue consultada sobre lo ocurrido. Luego contó: “Yo estaba en casa cuando mandó un regalo espectacular, divino. Le regaló flores y un aparato especial para mejorar la voz, no sé bien cómo se llama".

“Lo que puedo decir es que se aman desde hace mucho tiempo ”, confesó Moria sobre el vínculo de su hija con Fito. A su vez soltó: “Más allá de si es un crush, algo platónico o un romance, lo cierto es que se aman desde hace mucho tiempo”

En su relato dijo: “Acá todo está ligado a mí. Rodolfo es un caballero absoluto: cómo te recibe, cómo te agasaja, el buen gusto que tiene y el billete que pone”. Para cerrar soltó: "A mí me encantaría como hombre para mi hija. Siento que él protege a mi hija”.

Quién fue la última pareja de Fito Páez

Eugenia Kolodziej es una actriz argentina de 35 años. Su relación con Fito Páez, de 62 años, comenzó hace más de una década y se caracterizó por un acompañamiento mutuo en sus respectivas carreras. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2025.

Según se contó, en aquel entonces, en LAM, la mudanza de Kolodziej a Madrid habría sido el motivo de la separación. Ella decidió instalarse en España para impulsar su carrera artística.

“Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, afirmó Pepe Ochoa, periodista del ciclo de América.