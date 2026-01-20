El clima en Neuquén

Espectáculos
La Mañana Dyhzy

Idéntico a Moria Casán: la transformación de Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández

El artista drag, Dyhzy, sorprendió en las redes sociales con su parecido a la vedette y desató una ola de reacciones en redes. ¿Qué dijo La One?

El nombre del hijo de Alberto Fernández volvió a copar las redes sociales tras un homenaje que le rindió en sus redes sociales a Moria Casán. Dyhzy, el nombre artístico de Estanislao Fernández recreó uno de los looks más emblemáticos de la diva de la Argentina y generó furor.

Las imágenes las mostró en su perfil de Instagram donde cuenta con casi 350 mil seguidores. Allí el artista mostró el proceso creativo para recrear a Moria y el resultado final que generó un sinfín de comentarios en sus redes y hasta en la propia conductora.

“Monumental. Este es mi pequeño tributo a la diva más diva del divaverso, la verdadera ONE, con muchísimo amor y respeto, porque desentierran única only”, escribió el hijo del exmandatario junto a una serie de fotos en las que se ve con un body negro cavado con corpiño estructurado, breteles finos y un delicado estampado floral en tonos lilas.

La respuesta de Moria no tardó en llegar y comentó el posteo con seis emojis de fuego que rápidamente Dyhzy respondió con un emoji de carita con ojos de corazones y un corazón rojo.

El comentario de la diva no fue el único y fueron muchos los mensajes bancando al artista y el proceso creativo que compartió. “Monumental Dhyzy mi amor”, “Una diva haciendo a otra diva”, “Idéntica”, “Icon”, “DI-VI-NA y esas piernas eternas. Amé”, fueron algunos de los comentarios que coparon el perfil.

