Qué dijo Oriana Sabatini sobre las infidelidades a poco de casarse con Dybala

La influencer despejó las dudas de todos sobre cómo respondería a una infidelidad: aseguró que no le molestaría que se lo cuenten. Pero en caso de que alguien decida darle a conocer que su pareja le es infiel, debería darle las pruebas que avalen sus dichos porque de lo contrario, sólo afectaría su noviazgo sin evidencias.

Oriana.jpg Qué dijo Oriana Sabatini sobre una posible infidelidad de Paulo Dybala.

Qué dijo Oriana Sabatini sobre su reacción en el caso de enterarse de una infidelidad de Paulo Dybala

En la íntima entrevista de Oriana Sabatini con Ángel de Brito en LAM, la cantante había expuesto por qué le gustaría que le den pruebas de la infidelidad. “Si mi novio me caga y alguien quiere venir a avisarme, buenísimo, pero que venga con pruebas, porque si no las tenés sos un choto. No querés hacer un bien... Es para joder”, admitió.

“No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel, la gente se hace una película en la cabeza... Es feo que te digan ‘sos una cornuda consciente’ pero para mí no es grave”, expuso la actriz sobre lo que piensa de las infidelidades pero sacó a la luz qué sería lo más fuerte para ella: “Lo peor que puede pasar es separarnos y ya está”.

El pedido de Catherine Fulop a su hija a poco de su boda

Oriana Sabatini va a dar el sí con Paulo Dybala en julio de este año, en una boda de ensueño que se llevará a cabo en el país. Catherine Fulop habló sobre el gran día de la cantante y reveló el especial pedido que le hizo a su hija, a muy poco de la gran boda.

"Estoy re contenta, pero no puedo decir nada, me tienen atada. Va a ser el 20 de julio, el día del amigo, en Buenos Aires”, reconoció Cathy sobre la indicación que le dio la pareja para que no se vaya de boca. “Yo creo que la que más sabe es Claudia”, confesó en relación a Claudia Villafañe, que será la organizadora del evento.

Al hablar de los preparativos de la boda, la modelo confesó el pedido que le hizo a su hija para su gran día. “Ahora con lo del vestido, yo quiero estar involucrada. De repente, yo como mamá le digo ‘ojo con este detalle en el vestido, no te vaya a…’”, dio a conocer la modelo.

“Bueno porque yo ya pasé por esto o de repente sé mucho porque me han hecho miles de vestidos para los eventos a los que he tenido que ir, entonces le digo ‘mirá el talle, que te quede acá, que no se te encaje por acá’”, contó sobre los tips que le dio en las primeras pruebas del vestido de su boda.