Qué es de la vida de Machito Ponce

Sus grandes éxitos fueron revitalizados en las fiestas Bizarren y las canciones emblemáticas de una época, comenzaron a ser escuchadas por las nuevas generaciones. En medio de este resurgimiento, el artista formará parte del Festival Bizarren, que tendrá lugar el 1 de marzo en GEBA, y, a muy poco del show, habló del regreso de su personaje, con sus hits bolicheros.

machito ponce 1.jpg Machito Ponce volvió a los escenarios, tras años de ausencia.

Qué dijo Machito Ponce de su regreso

“El personaje tuvo un nacimiento no buscado, digamos, y brilló gracias a que los planetas se alinearon. Yo siempre fui consciente de que el fenómeno de Machito Ponce iba a tener un tiempo de duración y que después, en algún momento, iba a desaparecer”, reconoció en diálogo con La Nación.

“En un punto las cosas dejaron de fluir, pero estoy convencido de que le quedaba aún más por dar. Pero las cosas se salieron del camino y quedé enojado. Por eso estuve varios años peleado con el asunto”, explicó de su personaje.

“A Machito lo expulsó la industria, yo no terminé de la mejor manera y se mezcló eso con cuestiones personales, porque en esa misma época falleció mi papá. Entonces decidí cerrar ese capítulo y no mirar atrás. Durante muchos años fui bastante reticente a hablar del tema, de hecho si alguien sabía de mi pasado y lo traía a la conversación o lo mencionaba en público, me enojaba mucho”, sostuvo.

machito ponce 2.jpg

“En medio de ese enojo, en 2008 me empezó a llamar una persona, que me dijo que organizaba una fiesta en donde sonaban mis canciones, que la gente pedía por mí… ¡Yo no quería saber nada! Pero mi mujer me terminó convenciendo”, reveló sobre lo que lo llevó a amigarse con Machito.

“Fui y el recibimiento de la gente fue tan bueno, recibí tanto cariño y que me amigué con eso. Pasaron más de quince años y la Bizarren me abrió una nueva puerta y me instaló en un circuito de fiestas retro en donde ellos son los mejores. El show que vamos a dar el 1 de marzo en GEBA va a ser increíble, rodeado de muchos artistas, muy talentosos y en donde el objetivo es que la gente la pase bien. Será la Bizarren más grande de la historia y vamos a estar a la altura”, contó sobre su próxima presentación.