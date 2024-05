Qué le dijo el novio de Zoe a la rubia de Gran Hermano tras ser eliminada

Qué le dijo el novio de Zoe en su reencuentro en Gran Hermano

Manuel decidió comunicar qué fue lo que le dijo a Zoe, tras verla por primera vez desde el año pasado, cuando ingresó a la casa de Gran Hermano y generó la reacción de los fanáticos del certamen por sus palabras. En su cuenta de X, el joven terminó con el misterio y confesó qué fue lo que le susurró.

“Le dije que la amaba con locura y que estaba orgulloso de ella”, sostuvo Manuel en comentarios, luego de que se viralizara el video de su encuentro con la exparticipante. Inmediatamente, los fanáticos de la joven replicaron el mensaje en sus redes y se pronunciaron al ver lo fuerte que continúa la pareja, a pesar del tiempo que llevaban separados.

“Lo mejor para ustedes, ahora que el juego terminó”, “Se viene lo mejor para ustedes”, “Se re nota que te quiere de verdad”, le expresaron a Zoe en los comentarios de la publicación del novio, que está muy enamorado de la rubia, a pesar de los problemas que tuvo con su mamá, Aixa.

el mensaje del novio de zoe bogach.jpg El novio de Zoe Bogach contó qué le dijo en su encuentro en Gran Hermano.

La fuerte acusación de Mauro Dalessio contra Gran Hermano

Mauro Dalessio dijo adiós de la casa de Gran Hermano y en cada entrevista que brinda en los programas de la farándula enciende la polémica con respecto a sus compañeros. Pero, a su vez, en diálogo con el programa Se Picó, conducido por Gastón Trezeguet en el streaming República Z, cargó contra el manejo de la producción de GH.

En sus declaraciones, el jugador que fue la pareja de Furia Castiglionne, contó la llamativa forma en la que fue convocado para la actual edición del reality: ”Esta edición no la vi, miré la anterior para ver quién me había ganado y ésta, como no me anoté, estaba en otra, y no la vi”. Ante estas declaraciones, el resto de los panelistas se vieron sorprendidos.