Que le pidió Morena Rial a su papá para retomar la relación

Su hijo se encuentra viviendo con su padre, el ex de More. Por su parte, la hija del periodista y conductro aseguró que logra subsistir en dicha provincia gracias a que sus amigos le dan hospedaje. Tratando de acomodarse para tener un mejor presente, le hizo un pedido desesperado a su papá.

Como Morena actualmente no trabaja y pretende ganar al menos 1.000 dólares por ocho horas, no le alcanza para todo. Sus ingresos de dinero los consigue mediante el contenido que puede generar sus redes, a donde logra sacar algo de dinero.

MOrena Rial.jpg Morena Rial

Pero sólo con eso no le alcanza para tener un hogar ni solventar el gasto del alquiler. Es por eso que frente a esta situación, lo que decidió la mediática es que de la comida y la “joda”, se hará cargo ella pero quiere que el periodista la ayude a tener un departamento.

Las palabras de Morena Rial

“Estoy viviendo en Córdoba y no lo tengo a Francesco Benicio, pero estamos en eso. Obvio que lo re extraño, es lo único que yo tengo”, comenzó diciendo Morena Rial en medio de esta triste situación que le toca vivir con su hijo.

Aunque entiende que es mamá y tiene una edad suficiente para independizarse, admite que su realidad económica no se lo permite. Por esa razón es que luego de todo el escándalo y los ataques mediáticos, decidió acercarse a su papá.

“Yo estoy grande, pero creo que no le cuesta nada ayudarnos a tener un hogar”, comentó Morena. De igual manera, otro tema a resolver será el acuerdo que tiene con el ex, que según Alejandro Cipolla, su abogado, no está con la cuota al día: “No viene pagando la manutención del nene y vamos a accionar judicialmente en febrero para embargarlo. Morena no tiene ayuda alguna”.