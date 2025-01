Quién es el hermano mellizo de Gastón Edul que se volvió viral

Gastón Edul, el periodista que ganó notoriedad por su destacada cobertura del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona, celebró recientemente su cumpleaños número 29 en una íntima reunión que tuvo como protagonista no solo al festejado, sino también a su hermano mellizo, Guido. La ocasión permitió conocer más sobre la relación especial entre ambos, que trasciende las diferencias en sus trayectorias profesionales.

Mientras Gastón brilla en el ámbito deportivo como figura de TyC Sports y en el canal de streaming Olga, además de participar en Bake Off Famosos, Guido se desarrolla en un ámbito completamente distinto. Actualmente, trabaja como Data Analyst y Project Manager en una multinacional, además de ser estudiante en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Su trayectoria incluye roles destacados en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Presidencia de la Nación, donde se especializó en financiamiento internacional y análisis de datos.

En diálogo con el periodista Nico Peralta, Gastón destacó cómo fue crecer con un mellizo: "En mi experiencia, espectacular. Antes se estilaba que los padres separaran a los mellizos de curso porque se suponía que uno podía superponerse al otro en personalidad. Gracias a Dios, mi mamá no siguió ese consejo, nos puso juntos y eso nos hizo más amigos aún". Según el periodista, la conexión entre ellos es tan fuerte que comparten el mismo grupo de amigos desde la infancia, lo que refuerza el lazo único que mantienen.

Edul 2.jpg Gastón Edul y su hermano mellizo de pequeños

La gran relación de Gastón Edul y su hermano

A pesar de sus diferencias profesionales, Guido ha estado siempre presente en los momentos importantes de la vida de Gastón. "Él es mi más amigo", afirmó el periodista. Incluso, reveló que Guido lo acompaña a eventos y que, aunque no es un apasionado del fútbol, ha comenzado a involucrarse emocionalmente por el trabajo de su hermano. "Creo que nos sigue más a nosotros que al fútbol", confesó Gastón, en referencia al vínculo que une a su familia.

Por su parte, Guido, quien no está actualmente en el sector público tras haber trabajado en la Casa Rosada, disfruta de su carrera en el sector privado. Su interés por el fútbol es limitado, pero eso no ha impedido que asista a partidos cuando Gastón consigue entradas para la familia, especialmente en encuentros de la Selección Argentina. "Disfruto que estén cerca de mí en este momento. No sé cuánto más va a durar todo esto, pero lo comparto con ellos", reflexionó Gastón Edul.