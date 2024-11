Quién es el joven novio de Romina Manguel, 21 años menor que ella

"Nos conocimos por un amigo en común, me encantó y me enganché mucho. Ni le pregunté la edad, pero él me dijo que hacía dos años que se había mudado de la casa de los viejos, entonces pensé que había entendido mal", dijo Manguel sobre su romance en 2022 durante una entrevista, pese a las críticas que recibió tras confirmar su relación. En ese mismo año, la periodista explicó por qué no se muestra mucho con él. "Se dedica a la consultoría política y, como es más chico y no le interesan esas cosas, está bien porque cada uno hace la suya y está buenísimo", aseguró.