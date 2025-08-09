Quién es el nuevo novio de Morena Rial que conoció en una ceremonia umbanda

Tras atravesar rupturas amorosas que fueron tema de conversación en la farándula, Morena Rial decidió darle una nueva oportunidad al amor. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar en sus historias de Instagram fotos y videos junto a un joven llamado Rodrigo. La hija de Jorge Rial se mostró visiblemente enamorada y no dudó en describirlo como el “amor de su vida”.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América), la relación comenzó después de que ambos coincidieran en distintos encuentros vinculados a la religión umbanda. Aunque se trata de un romance reciente, el vínculo entre ellos se fortaleció rápidamente. “Morena Rial recibió un anillo de su novio Rodrigo. Está de novia hace ya casi un mes y medio”, precisó el panelista.

En paralelo, Ochoa compartió una información que rápidamente generó repercusión. Este martes por la noche circuló en redes un video de Morena junto a un control policial en la Avenida General Paz. En el ciclo televisivo, el periodista aseguró que la joven había sido demorada por conducir a alta velocidad. “Iba por la avenida. La frena la policía a Morena, a Rosmary (una conocida de la hija de Jorge Rial) y a dos autos más. Fue en Lugano. Iban a alta velocidad y frenaron. Pensaron que era una especie de picada, más no”, relató.

El panelista continuó con los detalles: “Cuando los ponen en la banquina les piden los papeles ¿Y qué pasaba acá? Morena y Rosmary no tenían los papeles. El auto es de Rosmary, que es una mai umbanda que conoció en lo que sería como la catequesis umbanda”. Según su versión, el episodio se extendió por varias horas: “Cuestión que estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro. Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”, concluyó. Ante esto, el conductor Ángel de Brito deslizó: “Acá pasó algo más turbio”.

No obstante, en las últimas horas fuentes policiales desmintieron esta versión, asegurando que Morena no tuvo ningún tipo de inconveniente con los agentes. Explicaron que la única razón por la que detuvo la marcha fue porque aparentemente uno de los neumáticos de su vehículo estaba pinchado.