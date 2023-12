Quién es la nueva novia del cantante de Ke Personajes

Luego de un mes de anunciar su compromiso, Emanuel Noir y Julieta Farías , la madre de sus dos hijas, le pusieron fin a la relación de manera sorpresiva. La ex pareja del cantante de Ke Personajes rompió el silencio y habló acerca de los motivos de la separación. Ahora, todo parece indicar que el artista entrerriano ya tiene nueva novia. Se trata de una joven que se llama Sophia Ramos .

En las últimas horas ha publicado una misteriosa historia en Instagram donde puede verse un ramo de flores y un emoji de corazón con el que levantó las sospechas de que sería un obsequio del músico.

La escandalosa separación de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Al ser consultada por su inesperada separación del líder de Ke Personajes, Julieta Farías decidió romper el silencio. “Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”, confesó, dando a entender que hubo una infidelidad de por medio.

La ex pareja de Emanuel Noir le propuso compromiso semanas atrás. “Un día me preguntaste si te amaba, y te dije que sos el amor de mi vida. ¡Me pediste una demostración de amor! Y este es el acto de amor más grande que pude haberte dado. Te amo, amo lo que somos. ¡Lo que vivimos todos los días! Sos mi rey porque me tratás como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida”, compartió la mujer mostrando detalles de la emotiva ceremonia íntima.