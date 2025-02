Quién es la nueva novia de Gastón soffritti

nathalia-rodriguez-la-nueva-novia-de-gaston-soffritti.jpg

Desde el día que ambos se conocieron “casualmente”, comenzaron a construir un vínculo. Han pasado ya cuatro meses desde que iniciaron contacto hasta que pronto ella terminó conquistando el corazón del actor. Formalmente, Nathia Rodríguez y Gastón Soffritti estarían hace aproximadamente dos meses juntos.

Gastón Soffritti 1.jpg

Al ser un romance aún naciente el actor decidió mantener en secreto hasta ahora a su enamorada. Sin embargo, con pocos detalles se pudo dar con el nombre de la joven con quien ahora él se encuentra viviendo una historia de amor.

novia Soffritti.mp4 Video compartido por Gastón Soffritti en redes sociales. Se encuentras junto a su pareja, de viaje en la playa.

A pesar de que el romance aún va a pasos lentos, ambos publican en sus historias de Instagram recurrentemente distintos momentos juntos que los unen como pareja. Entre estos últimos, una escapada al mar en donde él mostró a su novia de espaldas.

Por qué se separaron Gastón Soffritti y Cande Molfese

La noticia sobre la ruptura de Cande Molfese y Gastón Soffritti ha sacudido el mundo del espectáculo argentino, poniendo fin a una relación que parecía encaminarse hacia el altar. Según reveló Ángel de Brito en LAM, la pareja, que había estado junta desde junio del 2022 y se había comprometido en febrero del 2023, ha decidido separarse luego de casi dos años de convivencia.

"Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás", informó Ángel de Brito en vivo, desvelando los detalles de la separación.

La razón detrás de la separación de Gastón Soffritti y Cande Molfese

La decisión, según reveló el conductor, fue tomada tras intensas conversaciones entre la pareja, quienes, a pesar del amor que los unía, no lograron llegar a un acuerdo en cuanto a sus proyectos futuros. "Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre", explicó Ángel de Brito.

La noticia ha sorprendido a muchos, especialmente después de que Cande Molfese anunciara sus planes de casamiento con Soffritti en una entrevista en mayo de 2023. "En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene", había revelado la influencer en el programa radial "Agarrate Catalina", conducido por Catalina Dlugi. Sin embargo, parece que los planes de boda quedaron en el olvido tras la decisión de poner fin a su relación.