Quién es la pareja de Lucía Maidana de Gran Hermano: "Una artista"

"A ella no le resulta menor todo esto, porque también quiere cuidar a la otra persona y que no se sienta mal por las cosas que pasaron y aquellas que se dijeron, es muy entendible su postura" estiró el misterio una de las suricatas del programa que lidera Angel de Brito en las noches de América. "Ella está saliendo ahora con Olivia Wald. están empezando algo que no es menor para ninguna de las dos".

Olivia Wald, la pareja oficial de Lucía Maidana en medio del escándalo con Nico Grosman y Flor Regidor

Recapitulando, Flor Regidor y Nico Grosman habían iniciado una relación sentimental en el marco de una nueva edición de Gran Hermano. Ya fuera de la casa, el amor se fortaleció y la relación se solidificó. O no tanto, ya que él terminó engañándola con Lucía Maidana, quien había aclarado en su presentación en el reality que le gustan las mujeres. Pero luego se enamoró de Nico, se convirtió en la tercera en discordia y para sumar más detalles a esta autentica telenovela, por estos días se encuentra en pareja con una artista, Olivia Wald.

"Están en los primeros momentos, en esa etapa que es linda para las dos personas. Se llevan muy bien y generaron un vínculo muy estrecho, muy cómplice, muy de ellas, por eso lo quieren preservar y cuidar. Lo que le pasó con Nico también es nuevo para ella porque siempre dijo que le gustan las mujeres pero bueno, también se sintió atraída por un hombre", agregó Ochoa.

¿Quién es Olivia Wald? Una joven artista -cantante que además toca la guitarra- que se está abriendo camino en el resbaladizo, complicado y competitivo mundo de los escenarios. Su carrera ascendente puede encontrar un "empujoncito" para arriba a partir de que su nombre, su apellido y su figura empiece a sonar en los medios a partir de esta noticia.