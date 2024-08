Revelan cómo hizo Tamara Pettinato para escaparse de Buenos Aires en medio de su escándalo

"Cuando salió el videito con la cerveza, que me dan ganas de matarla y me genera violencia", aseguró Yanina Latorre visiblemente molesta. La panelista también reveló que Tamara Pettinato habría utilizado una táctica poco convencional para evitar enfrentarse a la prensa y a los periodistas tras la difusión del video: "Ella estaba en su camarín de Bendita porque estaba por salir al aire, pero pidió no aparecer y se escapó en el baúl del auto como una rata".

El enojo de Yanina Latorre no se limitó a Pettinato, sino que también alcanzó al propio Alberto Fernández y a la familia de la panelista. Con una dureza que pocas veces se ve en la televisión, la panelista de LAM arremetió: "Qué país del orto tenemos. Yo creí que él era un boludo, pero es peligroso, es hijo de puta, es perverso, es violento y es muy patética la manera en la que se manejó e hizo todo". Estas palabras reflejan una profunda desilusión y preocupación por la conducta del ex mandatario, quien fue grabado en un momento de evidente distensión que, para muchos, no corresponde a la investidura presidencial.

Tamara Pettinato 2.jpg Tamara Pettinato

Yanina Latorre disparó contra la familia Pettinato

Además, Yanina Latorre no dudó en criticar a la familia Pettinato, aludiendo a otros escándalos que han involucrado a los miembros de esta familia: "Ella y el hermano diciendo ‘Yo le tengo miedo a LAM’. Pero no me cojo al presidente, no soy puta, no chupo cerveza en el despacho con Alberto, no tengo un hermano pirómano y asesino ni un padre acosador". Con estas palabras, la panelista buscó destacar que, aunque su programa puede ser polémico, los miembros del mismo no están involucrados en acciones que consideran moralmente reprobables o delictivas.

Por último, Yanina Latorre hizo hincapié en la falta de responsabilidad de ambos involucrados, subrayando que tanto Pettinato como Fernández consintieron y participaron en la situación que desató la polémica: "Ella no estaba obligada, ni abusada, ni nada. Y mientras él la graba, que no la estamos denigrando ni él, ella se deja. Ella se prestó a ese juego".