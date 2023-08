Revelan que Morena Rial usó un Pai Umbanda para hacerle un trabajo a su papá

Embed

Explicando la dinámica de los rituales, Fernanda compartió: “En el rito umbanda, los Pais invocan a los espíritus de santos y ancestros, vistiéndose como ellos, con estilo colonial. Se celebra con tambores, bailes y la gente realiza peticiones”.

Aunque los detalles de las solicitudes son privados, se insinuó que Morena habría solicitado paz y, posiblemente, habría intentado recuperar una relación amorosa a través de un “amarre”.

Desde sus redes sociales, Morena Rial explotó y mostró su enojo por lo que se hablaba alrededor de ella: "Cada uno tiene sus creencias y su religión. Yo no juzgo a los que creen en otras cosas, no se metan conmigo. ¿Por qué no se fijan lo que hacen sus maridos? Con quién se acuestan... ocupense de sus vidas".

Además, la mediática apuntó contra las panelsitas de LAM: "No tendría que explicar un carajo porque lo que hago con mi vida, es problema mío. Los que están hablando de mí, por qué no cuentan sus experiencias y cuentan lo que le hacían a las amantes de sus maridos".

Luego de eso, Melina Granado, antigua amiga de Morena y exniñera de su hijo Francesco, compartió detalles sobre las visitas a distintos Pais umbanda. Reveló que acompañó a Morena en Buenos Aires y Córdoba, y que está buscaba brujos y umbandas en villas.

Granado reveló que Morena Rial realizaba peticiones tanto para el bien como para el mal, y que se centraban en ella y en otros. Específicamente, buscaba amarrar a su expareja Maxi para que regresara. También pidió por el éxito de sus cirugías.

Sin embargo, la revelación más sorprendente fue cuando se mencionó el posible vínculo entre los rituales y el infarto de Jorge Rial en Colombia. Melina asintió y señaló que no podía brindar más detalles debido a amenazas recibidas. Según ella, Morena tenía deseos de quedarse con todo.