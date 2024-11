Espectáculos La Mañana Romina Uhrig Romina Uhrig se plantó y contestó todo sobre Caramelo, el perro que adoptó en GH

La ex Gran Hermano fue fuertemente repudiada por un incidente que protagonizó con su perrito.







Hace unos días, la ex Gran Hermano, Romina Uhrig, quedó en el ojo de la tormenta después de compartir un video en el streaming de Se Picó, donde podía verse a Caramelo, la mascota que adoptó en el reality de Telefe durante su participación, "pegado" a una perrita. Y según admitió la morocha, el incidente sucedió porque el animalito se le había escapado.

Lo cierto es que las imágenes generaron una catarata de críticas en las redes, donde acusaron a la ex diputada de no cuidar como corresponde a su perro y, sobre todo, criticaron que no lo haya castrado aún.

“Que se lo lleve Marcos Ginocchio”, “Muy irresponsable no haberlo castrado” o “Nunca tendrías que haberlo adoptado”, fueron sólo algunos de los mensajes que recibió. Recordemos que desde su estadía en la casa más famosa del país, los seguidores del reality ya no le perdonaban sus actitudes hacías los perros. Además, indicaban que la ex diputada no estaba en condiciones de cuidar a la mascota y hasta hicieron campaña para que ambos animalitos fueran de Marcos, ganador de aquella edición.