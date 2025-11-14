Santiago del Moro desmintió un dato sobre Gran Hermano

El conductor de Gran Hermano se prepara para desembarcar en la pantalla de Telefe y ante los rumores usó sus redes sociales para llevar claridad.

La expectativa por el debut de Gran Hermano se intensifica con el correr de los días. En las últimas horas, Santiago del Moro, tuvo que recurrir a sus redes sociales para llevar claridad sobre algunos rumores que se instalaron sobre el formato.

Es que hace algunos días trascendió el nombre de Thiago Medina como primer participante famoso confirmado a Gran Hermano: generación dorada y el conductor dejó reality tuvo que desmentirlo.

“Ante tantas preguntas les cuento: no hay ningún jugador confirmado aún ”, comenzó diciendo en su comunicado en stories de Instagram donde desmintió la información que confirmaba a Medina como participante. Además, reveló algunos datos que se desconocían hasta el momento.

“El casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre” dijo sobre el casting que ya comenzó.

Al mismo tiempo, se encargó de aclarar que no se trata de una edición “famosos” ni “VIP” sino de una “Generación dorada”.

En cuanto a la posibilidad de inscribirse al casting digital, Del Moro que se pondrá al frente del ciclo a partir de febrero, aunque aun sin fecha confirmada, aseguró que “el casting sigue abierto”.

El anuncio de Santiago del Moro sobre GH

Famosas tentadas a GH

Durante la última entrega de los premios Martín Fierro 2025, Santiago del Moro anunció que en febrero 2026 saldrá al aire la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. Su conductor será una vez más Santiago del Moro.

Los famosos “golden tickets” serán los pases para que Gran Hermano invite de manera directa a determinados perfiles que crean conveniente.

Entre los nombres que suenan fuerte para sumarse al reality son, según contó Marina Calabró en Lape Club Social (América) Laura Bozzo, una de las conductoras peruanas más recordadas por su icónica frase “que pase el desgraciado”. “Es el gran fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”, agregó la periodista.

Luego sumó el nombre de Andrea del Boca quien días atrás fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado.

Andrea del boca casa 4.jpg

Otros famosos en la lista son: Joaquín Levinton, lider de la banda Turf, Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto quien estuvo recientemente en el centro de la polémica tras aparecer cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insigna durante la ceremonia de los Martín Fierro.

Cómo anotarse en GH: Generación Dorada

Para anotarse hay que ingresar a Casting Gran Hermano (mitelefe.com) . Entre los items que hay que completar se encuentran las siguientes preguntas: "¿Tenés vínculo con algún famoso?", "Cuál es la palabra que mejor define tu personalidad?", "En caso de ganar el premio, ¿para qué lo usarías?", "Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?", entre otros.

Entre las solicitudes de inscripción se pide que los interesados suban un video. Respecto a esto se aclaró, en la web oficial de Gran Hermano, que el video puede estar subido a YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video similar. Una vez subido a esa plataforma, el link o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario.

"Podrán inscribirse influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa, pero también personas totalmente anónimas. Es mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque en All Stars hay exparticipantes y acá pueden participar todos", anunció el conductor en su momento.

"Además, Gran Hermano podrá emitir Golden Tickets para invitar a su casa a quien considere. Es decir, que además de la gente que se inscriba, también podrá convocar a su criterio a jugadores con el único requisito de ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano”, informó.