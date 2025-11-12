Se publicó el trailer de Toy Story 5 y se conoció la fecha de estreno

Disney y Pixar dieron a conocer un trailer de la película que anticipa parte de la trama. Cuándo se podrá ver.

Quizás a este anuncio, hecho por Disney y Pixar este martes, lo festejan grandes y pequeños amantes de los dibujitos animados. Es que a la hora de hablar de películas infantiles icónicas y que han marcado una etapa en generaciones, aparece entre los nombres principales Toy Story en todas sus creaciones.

Pasan generaciones y la histórica película ambientada en "un mundo donde los juguetes tienen vida propia" sigue llegando a más público que rápidamente se enamora con sus cuatro películas que fueron lanzadas. Y lo seguirá haciendo por mucho tiempo ya que, lejos de ponerle un punto final, la plataforma anunció la creación de Toy Story 5.

Según se conoció, el 19 de junio del 2026 , a poco más de siete años de haberse publicado la cuarta edición, se estrenará la quinta edición . Según adelantó el trailer presentado la historia tendrá que ver con una batalla entre los juguetes tradicionales y la llegada de un elemento tecnológico que atrapa la atención de su dueño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pixar/status/1988335930986377588&partner=&hide_thread=false The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/WPZCidHVWU — Pixar (@Pixar) November 11, 2025

Netflix lanzó el trailer del documental de Lali Espósito y confirmó la fecha de estreno

Netflix anunció este jueves la fecha de estreno de la película documental sobre Lali Espósito. Titulada LALI: la que le gana al tiempo, ofrece una mirada inédita sobre el regreso de la artista a los escenarios tras tres años de ausencia.

La producción saldrá a la luz el próximo 4 de diciembre en Netflix y se conocieron las primeras imágenes que incluye sus presentaciones históricas en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

El documental, dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, fue filmado a lo largo de tres años y se apoya en entrevistas, material de archivo personal y acceso exclusivo al proceso creativo de la cantante.

La película explora tanto los desafíos personales como los logros profesionales de Lali, mostrando el trayecto que la llevó a consolidarse como una de las voces más influyentes de la música latina.

También incluirá imágenes inéditas de la infancia de la artista, como su etapa en el patinaje artístico, y material relacionado con su actual gira No vayas a atender cuando el demonio llama que la trajo a Neuquén en octubre pasado.

“Ya toy llorando”, “Amooo”, “Inspiras fuerza”, “ya quiero verlo”, fueron algunos de los comentarios que coparon el posteo de la cantante en sus redes sociales.