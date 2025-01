Se puso feroz: así salto Chiara ante el machismo de Brian en Gran Hermano

chiara mancuso.JPG

En ese momento se tejió un durísimo cruce, y desde entonces se la tienen jurada. En la reciente cena de nominados volvieron a discutir, pero este domingo por la noche Santiago del Moro tuvo uno de los habituales contactos con la casa y todo terminó por desmadrarse. Cuando el conductor preguntó por las diferencias que tienen Brian y Nano, el vendedor ambulante quedó expuesto al hacer un desacertado comentario.

El comentario polémico de Brian y la dura respuesta de Chiara en Gran Hermano

“Pobre Nano, él vino a jugar acá las primeras dos semanas; me parece que se equivocó de certamen porque vino a buscar chicas acá y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco”, disparó Brian, en alusión a que el venadense buscó a Chiara luego de la eliminación de Jenifer -fue la tercera jugadora que se quedó afuera de la casa esta temporada-.

Pero esto tuvo una rápida respuesta por parte de Mancuso, que jugó una carta crucial al ver que su compañero había hecho un comentario machista: “Tiene comentarios despectivos, diciéndome que como soy una mujer empoderada no puedo tener ganas de cu… a Nano o joder o lo que sea”.

Y siguió: “Él no tiene derecho a decirme nada, yo hago lo que quiero. Sé que soy empoderada pero además de eso, como cualquier mujer, le tengo ganas a tipos y hago lo que a mí se me canta. No quiero que me juzgue ni él ni nadie. Está haciendo comentarios horribles, ahora dice que Jeni son dos tetas… y ella es una mujer que tiene mucho más que eso”.

Obviamente la frase de Brian fue desafortunada y el propio Del Moro le pidió al participante que aclare la situación, aunque lo único que hizo fue seguir hundiéndose. Y es que después de un descargo de Chiara, dando a entender que su compañero los ataca por cierta “envidia” de que una mujer de la casa no esté interesada en él, el vendedor ambulante se volvió a quemar: “Primero que nada mi mujer es hermosa, la amo con toda mi vida, tiene un culo y tetas hermosas…”, pero en ese momento el conductor lo frenó y le dijo “no es necesario eso”.