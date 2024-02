Se supo cómo es el vínculo entre Morena Rial y Loly Antoniale

Sin lugar a dudas Morena Rial no está pasando el mejor momento de su vida, su abogado Alejandro Cipolla destapó la situación habitacional de la joven, señalando que no posee vivienda propia y se encuentra alquilando departamentos temporales, generando complicaciones en su día a día con su hijo Francesco. Este hecho, que vino a reavivar la atención sobre la vida de la hija de Jorge Rial, coincide con la reaparición de Loly Antoniale en Argentina, específicamente en Córdoba.

Pablo Layus, periodista de "Intrusos", reveló detalles de la relación actual entre Morena y Loly, quien fuera pareja de Jorge Rial en el pasado. "Loly no tiene más relación con Morena, la hija de Jorge y muy poca con Luis Ventura". Sobre este tema, Marcela Tauro comentó sobre la sorpresa que vivió tiempo al enterarse de la relación entre Loly y Jorge Rial en su momento.

Cómo era la relación de Jorge Rial con Loly Antoniale

Recordando aquellos tiempos, Laura Ubfal señaló: "Rial venía de la separación con Silvia D’Auro y con Loly formaron una familia, fue una etapa fundamental no sólo para él sino también para sus hijas. Yo me acuerdo que Morena era ‘hija de Loly’, de hecho la relación que More hoy tiene con Córdoba viene de esa época. Así como la que influyó en la vida de Rocío fue Agustina Kampfer".

Morena Rial 2.jpg Jorge Rial y Loly Antoniale

Por otro lado, en una entrevista reciente, Jorge Rial sorprendió al hablar de Loly Antoniale, mostrando desconocimiento sobre su situación actual: “No tengo ni idea, ¿anda bien? Hace muchos años perdí contacto”. Ante la pregunta sobre si le guarda rencor, el periodista afirmó: "No, ¿por qué rencor? No guardo rencor a ninguna de mis exparejas".