Se supo cómo sigue el juicio de Fabián Cubero a Nicole Neumann en plena reconciliación con Indiana

El ex futbolista rompió el silencio y sorprendió al hablar, junto a Mica Viciconte, sobre su ex pareja Nicole Neumann.

Mica Viciconte aprovechó la ocasión para realizar un descargo contra los medios que han especulado sobre su relación: "Igual nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos, así que todo puede pasar. Y el que fue real no lo sabían, se enteraron después". Además, señaló que aunque no pasaron por una crisis, sí tuvieron "peleas normales".