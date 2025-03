Se supo de cuánto es la herencia de Antonio Gasalla y quiénes son sus herederos

Según informaron en A la Tarde, el humorista había decidido desprenderse de esa propiedad en un contexto donde su salud estaba en deterioro. No obstante, Luis Ventura aseguró que Gasalla no necesitaba el dinero y que sus decisiones a veces podían jugarle en contra. “Gente de su entorno considera que a veces atenta contra su propia persona con sus decisiones”, afirmó.

Gasalla 1.jpg Antonio Gasalla

Un patrimonio en disputa y una venta frustrada

La operación inmobiliaria finalmente no se concretó gracias a la intervención de Miguel Ángel Pierri, abogado del artista en sus últimos años, quien frenó la transacción por considerar que el precio era demasiado bajo. "Impedí que un vivo se quedara con un departamento que valía 700 mil dólares por monedas, y me alegro de haberlo hecho", aseguró el letrado en una entrevista.

Tras la muerte del actor, comenzaron a circular versiones que apuntaban contra Pierri, acusándolo de haberse beneficiado de los bienes del humorista. El abogado, en diálogo con Entrometidos en la tarde, desmintió las acusaciones y aseguró que nunca tuvo control sobre la cuenta bancaria ni sobre las propiedades de Gasalla.

“Yo pasé 23 años al lado de Antonio, no un día. Nunca manejé una cuenta corriente ni participé de la compra o venta de nada”, afirmó Pierri, quien también sostuvo que el artista "comenzó a morir el día que dejó su casa", haciendo referencia al deterioro de su salud tras mudarse de su hogar.

Gasalla 2.jpg Antonio Gasalla

¿Quiénes serán los herederos de Antonio Gasalla?

Además, Pierri aseguró que hubo personas interesadas en alejarlo de Gasalla y que algunas de las acusaciones en su contra provenían de quienes buscaban quedarse con parte de su fortuna. "No Antonio, algunos empezaron a decir que yo me había quedado con muebles o cosas de él. Esos que lo dijeron eran los que querían que yo me separara de Antonio", sentenció.

Sin hijos ni pareja, los herederos naturales de Antonio Gasalla son su hermano Juan Carlos y sus sobrinos. Mientras que algunos sostienen que el vínculo entre ellos era sólido, otros sugieren que existieron desacuerdos sobre la administración de su patrimonio en los últimos años.

Luis Ventura afirmó que hubo tensiones dentro de la familia del humorista debido a que algunos consideraban que "no estaba en su sano juicio" en el momento en que tomó ciertas decisiones financieras. Sin embargo, Mercedes Ninci desmintió esa versión, asegurando que la familia de Gasalla "no está esperando ninguna herencia" y que su relación con el actor fue siempre buena.