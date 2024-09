Se supo qué opina Máxima Zorreguieta sobre la serie de su vida

Según se pudo saber por allegados a la Reina consorte de Países Bajos, ella no quiere mirar la ficción y no para de preguntarle a sus amigas si la vieron y si le pueden dar una opinión sobre cómo está contado su cuento de hadas. Al parecer, le da vergüenza, pero está muy entusiasmada e intrigada con la mirada de los espectadores.

image.png Máxima Zorreguieta es interprestada en la serie por la actriz Delfina Chavez.

Con algunas licencias artísticas, la serie hace especial hincapié en la infancia de Máxima, en el vínculo de su padre (Jorge Zorreguieta) con la dictadura militar y la muestra rodeada de sus amigas argentinas, las que, aún hoy, siguen presentes en su vida. La serie, que está inspirada en hechos reales mezclados con dramatizaciones y ficción, está basada en el libro de la periodista neerlandesa Marcia Luyten, "Máxima Zorreguieta. Madre Patria".

Fue la autora quien logró la autorización del Servicio de Información del Estado (RVD) de Países Bajos para hablar con amigos, familiares y colegas de la reina. Si bien Luyten aclaró que no es una biografía oficial, sí pudo contar con el testimonio de 132 fuentes cercanas a Máxima.

El testimonio de la autora del libro de Máxima Zorreguieta

Al ser consultada sobre si sabía si Máxima Zorreguieta había leído su libro, que fue editado tres años atrás, Marcia Luyten contestó en una nota a LA NACION : "Oficialmente ‘no lo ha leído’. Pero por supuesto que lo leyó. En una entrevista que dio en televisión, al cumplir los 50, en mayo 2021, el presentador Matthijs van Nieuwkerk tenía mi libro en la mesa y le dijo: ‘Acaba de salir este libro, ¿qué piensa de él?’. A lo que ella contestó: ‘No lo he leído y no lo haré porque no me atrevo’".

image.png

Y continuó: "Yo pensaba: ‘No te creo, sos una chica valiente’. Y por supuesto que ella lo leyó, estoy segura, porque ella no teme a la confrontación. Pero no sé qué piensa del libro. Sé que Máxima les dijo a sus amigas `hablen con ella y sean sinceras´, pero tampoco sé si le reclamó a alguna por lo que dijo".

Paula Galloni, coautora de "Máxima: la construcción de una reina", duda de que la reina esté ajena a la serie. "Me parece muy raro que Máxima no haya visto la serie porque justamente Marcia, la autora, tuvo acceso a un montón de personas y las pudo poner en on. Algo imposible en una biografía no autorizada, no porque no tengas acceso a esas personas sino porque es difícil que esas personas habiliten que pongas su nombre y apellido en su textual", reveló.

Y suma: "Sospecho que eso no es cierto y que es una pose para alejarse un poco de la posibilidad de que ella mandara a hacer la serie, o el libro. Ella está detrás, las pruebas están a la vista: hablan familiares con la voz on, amigas, exjefes, y cuando Marcia vino a la Argentina, Máxima le habilitó el camino para que se encontrara con sus fuentes. Luyten fue recibida por el embajador de Países Bajos y se movió en coche oficial".

image.png

Al respecto opina Soledad Ferrari (autora de Máxima, Las Blaquier y El Negocio de la salud): "Yo creo que ella vio la serie. Siempre se despega de todo lo que se dice de ella porque es parte de su función, del protocolo que pareciera que ninguna bala le entra". "Además la serie está buena, refleja muy bien a una persona real, normal que es Máxima y su vida antes de ser reina... Su relación tensa con la madre, la dejan bastante mal parada, las escenas de sexo, que entiendo que al público holandés no les gustó, les chocó (los reyes son vírgenes por ellos). Máxima seguro la vio porque habla mucho de su padre", declara.