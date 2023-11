Se supo por qué Rodrigo de Paul no mencionó a Tini Stoessel tras el triunfo frente a Brasil

El futbolista campeón del mundo no pudo evitar lanzarle una dedicatoria a la cantante al finalizar el partido con Brasil, sin embargo, sí evitó nombrarla.

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Brasil, Rodrigo de Paul sorprendió a todos al lanzarle una fuerte dedicatoria a “una persona especial”. Y aunque el futbolista evitó dar nombres, todo el mundo asoció rápidamente el misterio a Tini Stoessel, ex pareja del campeón del mundo con quien estarían intentando reconciliarse.

Ahora, en Mañanisima, explicaron la razón detrás de la no mención del nombre de la cantante. Es que Diego Ramos, uno de los panelistas, compartió la información recibida: "Lo que me dicen es que ella está con problemas con sus padres, como que había algún tema con ellos… Para que este mensaje es como un guiño especial a Tini". Estefi Berardi agregó su perspectiva sobre el saludo del futbolista, señalando: "Si lo decís públicamente, y hablas de alguien especial que no nombras, claramente estás refiriéndote a alguien que es público".