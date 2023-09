Se viene el nuevo novio: el dato que compromete más a Tini Stoessel con un actor

TBXVW43H6RGHXNJONIGFMU2T3I.avif

Por otro lado, Tini se animó a hablar acerca de la salud mentar en medio de un show que estaba brindando. La artista, que hoy es relacionada con el actor brasileño André Lamoglia, contó los motivos detrás de lo movilizada que se sentía. Nuevamente la artista argentina aprovechó su popularidad para bajar un mensaje positivo a sus jóvenes fans.

“Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y me acompañaron en un proceso personal y me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, reflexionó la cantante.

“La vida se trata de volver a intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de ‘¿qué es lo que la vida me está mostrando para que yo aprenda, crezca y sea una mejor persona?’, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, concluyó la artista.