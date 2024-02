Sebastián Almada reveló la insólita manera en la que casi muere por explotarse un grano

"Tenía un grano en la nariz, me lo apreté y me lo pinché con una aguja porque tenía pus", confesó Almada en el programa transmitido por Youtube y Twitch, "Warda con estos", donde compartió detalles de su experiencia. La situación se tornó peligrosa cuando la herida se infectó, dando paso a una bacteria, el Staphylococcus aureus, que rápidamente se propagó de la sangre a los pulmones en tan solo dos semanas.

El actor, conocido por su participación en Showmatch, explicó que la infección requirió una intervención quirúrgica urgente para extraer el pus acumulado en los pulmones y la pleura. "Me tuvieron que operar para sacar todo el pus que tenían el pulmón y en la pleura, pero claro no encontraban el problema", detalló.

Qué es lo que le pasó a Sebastián Almada

Previamente, en una entrevista radial con Catalina Dlugi, Sebastián Almada había contado: "De una pavada, que fue un granito que tenía en la nariz, me lo pinché con una aguja y me entró una bacteria. Porque uno hace taradeces... fue para enseñarles a los chicos que no se hace. Fue una cosa increíble". El actor confesó que estuvo un mes entero internado en terapia intensiva en el Hospital Alemán, enfrentando riesgos significativos.

Almada 2.jpg Sebastián Almada

"Pasé mucho riesgo. Me sacaron un litro de pus del pulmón izquierdo, me lo operaron y me sacaron la infección que tenía en las pleuras y después me dejaron ahí dos caños horribles drenando", relató Almada, subrayando la gravedad de su situación. A pesar de la dramática experiencia, el actor anunció que ya retomó su gira con "Mi vecina favorita". "Esto me dejó la gran enseñanza de que hay que cuidarse un poco, por más que uno diga 'era un granito en la nariz'", concluyó, reflexionando sobre la importancia de la prevención en la salud.