¡Si te viera de Paul! Las volcánicas vacaciones de Camila Homs y su novio en Mendoza

Una de las primeras imágenes que se puede apreciar es un video de ellos abrazados a la orilla de un lago, de fondo la canción “All of me” de John Legend y escribió: “Lo feliz que me haces”.

image.png

image.png

image.png

Finalmente, sellaron las vacaciones con una foto desde el muelle, con el agua y el cielo como fondo, mientras se abrazaban y besaban para demostrar su amor a las cámaras.

Camila Homs mandó al frente a una amiga sobre su estado sentimental: "No tiene quien la caliente"

Camila Homs logró dejar atrás aquellos dos años anteriores cargado de malas noticias, rumores de infidelidad, peleas legales y más, tras todo el escándalo que vivió con su ex pareja Rodrigo De Paul y su novia en aquel entonces, Tini Stoessel, y ya hace varios meses encontró la paz junto con el futbolista José Sosa, su nuevo novio.

Ahora, logró establecerse en los medios de comunicación como una figura más, y aprovecha para ser influencer en sus redes sociales, además de que pasó por el streaming, por producciones de fotos y también tiene pasos por diferentes programas de televisión.

Así fue justamente el pasado miércoles por la noche, cuando estuvo como invitada en el programa La Jaula de la Moda del canal Ciudad Magazine. El ciclo, ahora conducido por el Pollo Álvarez la tuvo a Camila como una de las figuras, y también a otra reconocida modelo, Soledad Solaro.

Embed - CAMI HOMS DURÍSIMA CON SOLEDAD SOLARO "Yo tengo quien me caliente el cuerpo"

Allí, en medio de una charla entre el conductor y las dos mujeres, la mamá de Franchesca y Bautista, tuvo una tremenda metida de pata que dejó totalmente en offside a su colega y amiga, ya que la mandó al frente en cuanto a su situación sentimental actual.

Todo empezó cuando en el programa hablaban sobre la ropa que se usa a la hora de ir a dormir. Allí, el conductor, Joaquín el Pollo Álvarez, quien viene a reemplazar a Horacio Cabak al frente del show, le consultó a Solaro: "¿Usted duerme en pijama?". "Sí, en pijama o en camisón. Uso medias abrigaditas de lana", respondió la también conductora radial y de TV, activista social y empresaria argentina de 45 años.

Bromeando, uno de los panelistas del staff de La Jaula, el asesor de imagen Fabián Medina Flores, le dijo a Camila Homs: "Te puedo pedir que queden en contacto. Sumala a algún grupo para salir". Tirándole una soga a la modelo, el Pollo concedió: "Si todavía la casa no está aclimatada están bien unas medias. Después, ya cuando dormís te las sacás".

image.png

"Me parecen sexys", acotó Solaro. Luego de esto, el conductor le preguntó a Homs: "¿Vos dormís con medias?" Sin hacerlo a propósito, al responder, Camila metió la pata hasta el fondo: "No, ni con pijama tampoco. Pero pará, Sole no está en pareja. Yo estoy en pareja. Tengo quien me caliente el cuerpo, no paso frío".

Sorprendido, el Pollo comentó: "Yo te digo que fue con onda porque Cami es una mujer amorosa pero fue terrible lo que dijo". Finalmente, tratando de arreglarla, Homs cerró: "¡No, Sole! Si yo no estuviera en pareja también me pondría todo para dormir. Pero bueno, ya estoy en una pareja estable", cerró en relación a su noviazgo con el futbolista de Estudiantes de La Plata.