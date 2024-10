Silvina Escudero reveló la razón de porque dejó de compartir la marca de bikinis con su hermana Vanina

A pesar de los esfuerzos de Silvina por mantenerse neutral y respetuosa sobre la separación profesional, Polino volvió a insistir en la idea de que el negocio de las bikinis había generado una grieta entre ellas. “Si había una posibilidad de reconciliación, con la presentación de las mallas y ella que quedó afuera, olvídate…”, comentó el periodista, sugiriendo que la distancia entre las hermanas podría haberse agravado tras el lanzamiento de la colección en solitario por parte de Silvina.

Escudero 2.jpg Vanina y Silvina Escudero

Qué pasó entre las dos hermanas

Lejos de querer agravar la situación, Silvina Escudero respondió con calma y aclaró que la decisión de separarse en los negocios fue mutua. "Ella decidió en mayo abrirse de este negocio y seguir con otro", explicó, añadiendo un toque de humor a la conversación: "Yo diría que la tachemos del family day". Aunque sus palabras parecían ser ligeras, no ocultó la tristeza que siente por la distancia que se ha generado con su hermana, al afirmar: "La amo, es mi hermana y ojalá pase pronto y no se peleen tanto los hermanos".

Silvina también dejó en claro que su afecto por Vanina permanece intacto a pesar de las diferencias actuales. "Pasa en las mejores familias, tampoco se puede tapar el sol con la mano. Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada fuera de lugar", expresó, mostrando su deseo de que la situación se resuelva pronto y las cosas puedan volver a ser como antes.