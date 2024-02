Sofía Clerici mostró cuál es el "extraño" trago que toma para tener la piel joven

Todo comenzó con un posteo en el que mostraba un video de su cena, y cuando una seguidora le preguntó qué estaba tomando, respondió sin tapujos: “Sangre”. Inmediatamente después, compartió una imagen de la bebida y escribió: “Traigo la mía y me la hacen en limonada, especialmente para mí”.

image.png

Sus palabras llamaron poderosamente la atención de propios y extraños. La controversial modelo compartió otra imagen sosteniendo un tubo de sangre, explicando: “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera/freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana, a veces en shot, cuando quiero algo más intenso o lo mezclo con bebidas, en este caso son frutos rojos”.