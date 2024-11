Sol Pérez mostró cómo es su entrenamiento durante el embarazo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Pronto (@revista_pronto)

Sol Pérez habló sobre su entrenamiento embarazada

Sol no solo comparte sus entrenamientos, sino que también busca inspirar a otras futuras mamás a enfrentar sus propios temores sobre el ejercicio físico durante el embarazo. “Quiero conocer su experiencia durante el embarazo”, comentó, generando una conversación en sus redes. Una de sus seguidoras, que está de dos meses, expresó el miedo que siente ante la actividad física, a lo que Sol respondió comprensiva: “¡A mí también me daba pánico! Los primeros meses no quería ni ir al baño para no hacer fuerza. Tomate tu tiempo para todo”. Este tipo de respuestas refleja una faceta empática de la modelo, que conecta con sus seguidores desde una postura de apoyo y motivación.