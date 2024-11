Susana Giménez “endiablada” con Pampita tras la entrevista

En LAM (América) Yanina Latorre reveló que la conductora de Telefe no banca a Pampita y no la quiere invitar nunca más a su programa.

Lo cierto es que lo que esperaba convertirse en la nota del año no lo fue. Pampita midió apenas 9.5 puntos de rating y sus declaraciones no fueron las esperadas ya que no dio demasiados detalles de su presente, ni de su ruptura con Moritán ni del nuevo amor con Martín Pepa. Todo fue muy superficial.