Tiene novia: a qué mujer relacionaron con Mauro Icardi, separado de Wanda Nara

El futbolista Mauro Icardi se encuentra en estos días por Buenos Aires y reavivó su conflicto con su ex pareja, Wanda Nara , recientemente separados. Además, se inició un rumor de que el jugador rosarino comenzó una relación sentimental con una famosa actriz turca.

image.png Mauro Icardi estaría en pareja con una famosa actriz turca.

Wanda Nara no tardó en dejar clara su postura tras el regreso de Mauro Icardi a Buenos Aires. Aseguró que por el momento no tiene intenciones de retomar la relación. “La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus 8 horas, tener hábitos sanos… recomiendo no saltarsela”, escribió la modelo.

Por su parte, Mauro Icardi no se quedó atrás y también utilizó Instagram para responder de manera indirecta. Con una imagen suya creada con inteligencia artificial en la que se muestra transformándose en león, el futbolista envió un mensaje enigmático: “El León domina en silencio, mientras los perros ladran para llamar la atención”.

Wanda Nara reveló que tiene prohibido hablar de Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a la Argentina tras un accidentado viaje de vacaciones con sus dos hijas a México y, ya en el Aeropuerto de Ezeiza, la conductora reveló que tiene prohibido hablar de su separación de Mauro Icardi.

mauro-icardi-y-wanda-nara-de-KMZY5PANJFGYLEKZNIYWJWCXPE.avif

Al llegar a Buenos Aires, los cronistas estaban esperando su llegada y le preguntaron inmediatamente en qué situación sentimental se encontraba con respecto al futbolista. Es que, luego de la promocionada separación de 2023, en la que incluso llegó a coquetear con L-Gante, con quien tuvo también un acuerdo comercial para que cada uno participara del videoclip del otro, ahora a Wanda le pasa que muchos dudan de la veracidad de su divorcio.

Es lógico que todos se pregunten si esta vez la separación va en serio con el jugador del Galatasaray, o si será otra movida publicitaria de la hermana de Zaira Nara para llamar la atención que luego queda en foja cero. Por eso, los periodistas apostados en Ezeiza se abalanzaron sobre la modelo para conocer de primera mano cómo es su estatus marital actual. Pero nadie se esperaba que Wanda les saliera con el tema de la “prohibición”.

“Las vacaciones muy lindas. Mi salud está muy bien, con controles. Los resultados todo bien. Estoy muy tranquila, estoy bien. De la separación no voy a hablar de eso, están las chicas. Ya saben. No tengo problemas con él, nos llevamos bien. No tengo enemigos y menos con alguien que es familia”, contestó ante la consulta del cronista de LAM.

wanda nara mauro portada.jpg

Y agregó: “Sigo separada como lo comuniqué en mis redes sociales, lo habrán visto. No voy a dar declaraciones. Gracias”, cerrando el tema y dando a entender que no se tiene permitido hablar de Icardi delante de Francesca e Isabella, las dos nenas que tuvo con el futbolista.