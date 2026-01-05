Tras el conflicto, Juanita y Cande Tinelli se mostraron juntas en una cena familiar

Las hermanas formaron parte de una cena junto a sus hermanos, Micaela y Francisco, y compartieron una postal en redes.

La familia de Marcelo Tinelli volvió a mostrarse unida luego de atravesar meses de extrema tensión y preocupación en medio de denuncias por amenazas y peleas internas. Juanita Tinelli compartió la imagen más esperada por los seres queridos y gente cercana al famoso conductor : una cena junto a sus hermanos mayores, Micaela, Cande y Francisco .

La postal, atravesada por gestos de afecto, marca el primer reencuentro público entre las hermanas tras el conflicto que estalló cuando Juana hizo pública una denuncia por amenazas de muerte, situación que sacudió por completo al clan. El clima interno se volvió crítico cuando la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles denunció haber recibido graves amenazas.

Ese episodio de vulnerabilidad generó un profundo malestar en su entorno más cercano, especialmente por el impacto emocional que atravesó Juana, quien en medio de la crisis llegó a responsabilizar a su padre por los daños sufridos y la exposición mediática. El enfrentamiento con Marcelo Tinelli no quedó puertas adentro: también afectó el vínculo con sus hermanos, en especial con Cande, con quien mantuvo un distanciamiento que parecía difícil de revertir. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diálogo comenzó a acercar posiciones.

image

La foto que Juanita compartió en sus historias de Instagram, acompañada por la frase “el amor que siento por estas personas no existe”, confirmó que la reconciliación es un hecho. La joven modelo volvió a mostrarse cercana a Cande y dejó en evidencia que también logró recomponer su relación con su padre, tras semanas de reproches y tensión.

Con Francisco y Micaela como testigos y pilares de este reencuentro, la familia Tinelli parece dejar atrás un episodio oscuro, marcado por los conflictos internos, y elige mostrarse nuevamente unida.

El mal momento económico de Fran Tinelli: "No se puede pagar un Uber"

En medio del conflicto familiar que protagonizó a finales del 2025 el clan Tinelli, uno de los más perjudicados sería el hijo del conductor de televisión: Francisco Tinelli. Según trascendió, el hijo que tuvo junto a Paula Robles atraviesa un momento económico complejo tras el accidente que protagonizó en Punta del Este a inicios del año pasado.

image

Fue en Infama (América) que revelaron que Fran no recibe la ayuda de su padre y estaría, según contaron, viviendo en un departamento chiquito que le alquila su madre, la bailarina Paula Robles. “Él estaba acostumbrado a otra cosa”, dijeron en el panel del ciclo.

“Tinelli se habría hartado y le habría quitado los víveres a su hijo Francisco”, sumaron. Sobre el presente laboral del joven, contaron que “está trabajando, como DJ”. Sin embargo, el dato que llamó aún más la atención fue cuando aseguraron que “ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE”.

Sobre su faceta profesional, el hijo de Tinelli si bien siempre se mantuvo lejos de las cámaras y hasta se negó en formar parte de la serie Los Tinelli, es la imagen de Ginebra, la marca de su hermana Micaela con quien protagonizó varias de sus campañas. Además, en 2024 incursionó en la gastronomía y abrió su propio restaurante de handrolls en el barrio porteño de Belgrano, donde fusiona comida asiática con argentina, pero que se caracteriza por las piezas de sushi que no se comen con los palillos, sino con las manos.