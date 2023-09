Ulises Jaitt lanzó un documental donde cuenta todo sobre la muerte de Natacha Jaitt

ULISES JAITT.mp4 Ulises Jaitt estrenó un documental sobre la sospechosa muerte de su hermana Natacha.

El comunicador recorrió el escenario de los últimos minutos de la vida de su hermana Natacha. También se apersonó en la fiscalía en la cual se lleva adelante la investigación sobre los hechos que desencadenaron su muerte. “Vas a conocer a la fiscalía que tapó el caso, los vínculos políticos de los sujetos principales de la causa, con testimonios impactantes. Esta es la investigación de la NO investigación”, aseguró Ulises Jaitt.

"Mi pelea es por la verdad y contra el sistema corrupto. Les mostraré la verdad de todo lo qué pasó. Con esta publicación, les cumplo a ustedes y le cumplo a Natacha”, continúa la presentación del material realizado.

Así mismo, Ulises Jaitt explicó que este trabajo lo realizó por la necesidad de demostrar las irregularidades de la causa, al mismo tiempo que por una cuestión personal. “Necesito hacer un cierre emocional con todo esto, quiero que sepan que lo di todo, porque Natacha se lo merecía... Y ya saben, si algo me pasa, no fui yo. Y si aparezco muerto, no me suicidé”, fue la dura advertencia del periodista.